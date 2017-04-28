SANTA MARIA DI LICODIA: FIAMME NEL GARAGE SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
28 aprile 2017 11:33
Incendio nelle prime luci dell'alba in un garage di Santa Maria di Licodia, probabilmente scaturita dall'auto posteggiata all'interno.
Proprietario tratto in salvo dal Carabinieri di Paternò intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Paternó, supportati da una squadra intervenuta da Catania.
