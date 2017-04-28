95047

SANTA MARIA DI LICODIA: FIAMME NEL GARAGE SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

28 aprile 2017 11:33
Cronaca
Dintorni
Incendio nelle prime luci dell'alba in un garage di Santa Maria di Licodia, probabilmente scaturita dall'auto posteggiata all'interno.

Proprietario tratto in salvo dal Carabinieri di Paternò intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Paternó, supportati da una squadra intervenuta da Catania.

