SANTA MARIA DI LICODIA: GIOVANE FERITO GRAVEMENTE IN INCIDENTE STRADALE, TRASFERITO A CATANIA CON L'ELISOCCORSO

Nel pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale si è verificato a Santa Maria di Licodia sulla SP4 Vittorio Emanuele, all'angolo con viale Strasburgo, all'ingresso della città. Il sinistro ha coinvolto uno scooter e un'auto, con un impatto talmente violento da causare gravi conseguenze per il giovane a bordo dello scooter.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto serie, richiedendo un rapido intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, il cui personale ha prestato le prime cure e stabilizzato il giovane, che riportava ferite gravissime. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che è stato fatto arrivare da Catania.

Il ferito è stato quindi trasferito al campo sportivo di Santa Maria di Licodia, dove l'elisoccorso è atterrato.

Dopo ulteriori interventi per stabilizzare le sue condizioni, il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Marco di Catania.

Le forze dell'ordine s sul luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica dello scontro e determinare eventuali responsabilità.