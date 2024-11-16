Un altro grave incidente stradale si è verificato oggi, 16 novembre 2024, nel nostro comprensorio. Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa sulla SP229II, la strada che collega Paternò a Santa Maria di...

Un altro grave incidente stradale si è verificato oggi, 16 novembre 2024, nel nostro comprensorio. Il sinistro è avvenuto pochi minuti fa sulla SP229II, la strada che collega Paternò a Santa Maria di Licodia, nelle vicinanze del cimitero comunale.

Secondo le prime informazioni, lo scontro ha coinvolto due autovetture, una BMW e una Fiat. Al momento, le cause che hanno portato al violento impatto rimangono sconosciute.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i soccorritori con diverse ambulanze per prestare assistenza ai feriti.

Il bilancio provvisorio conta tre persone coinvolte, tutte immediatamente soccorse sul posto prima di essere trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Anche i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per mettere in sicurezza i veicoli, il tratto interessato al momento

La situazione è ancora in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.

SANTA MARIA DI LICODIA. GRAVE INCIDENTE SULLA SP229II: ALMENO 3 FERITI NELLO SCONTRO TRA DUE AUTO

Notizia in aggiornamento.