SANTA MARIA DI LICODIA. IN FIAMME IL TETTO DI UN 'ABITAZIONE, SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
L'allarme è scattato nella serata di oggi (mercoledi 01 Febbraio 2023) per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione in Strada Iazzo Vecchio in territorio di Santa Maria di Licodia.I p...
A cura di Redazione
01 febbraio 2023 21:56
L'allarme è scattato nella serata di oggi (mercoledi 01 Febbraio 2023) per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione in Strada Iazzo Vecchio in territorio di Santa Maria di Licodia.
I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero all’interno dell’immobile.
Fortunatamente secondo le prime informazioni non ci sono feriti.
Le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’edificio ancora in corso
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO