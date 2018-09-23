SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE AUTONOMO, FERITO 21ENNE
Un autovettura, una golf , econdo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, subito dopo avere toccato con la ruota una pietra ai margini della strada, andando a sbattere violentemente contro un muro.
Il terribile impatto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo, un 20enne dall'autovettura, poi seguito dall'intervento dell elisoccorso , per essere trasportato al Cannizzaro di Catania.
Per il giovane, frattura del femore ed è stato ricoverato reparto in ortopedia
Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Santa Maria di Licodia e un’ambulanza del 118
IN AGGIORNAMENTO