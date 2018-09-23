95047

SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE AUTONOMO, FERITO 21ENNE

Grave incidente, autonomo, nella tarda mattinata di oggi in territorio di Santa Maria di Licodia.Un autovettura, una golf , econdo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del me...

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2018 19:40
SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE AUTONOMO, FERITO 21ENNE -
News
Condividi

Grave incidente, autonomo, nella tarda mattinata di oggi in territorio di Santa Maria di Licodia.

Un autovettura, una golf , econdo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, subito dopo avere toccato con la ruota una pietra ai margini della strada, andando a sbattere violentemente contro un muro.

Il terribile impatto ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo, un 20enne  dall'autovettura, poi seguito dall'intervento dell elisoccorso ,  per essere trasportato al Cannizzaro di Catania.

Per il giovane, frattura del femore ed è stato ricoverato reparto in ortopedia

Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Santa Maria di Licodia e un’ambulanza del 118

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047