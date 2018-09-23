SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE AUTONOMO, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO
Per il giovane, frattura del femore ed è stato ricoverato in reparto ortopedia
Grave incidente, autonomo, nella tarda mattinata di oggi in territorio di Santa Maria di Licodia. Un autovettura, una golf , per cause ancora da accertare, è andato a sbattere violentemente contro un muro. Il terribile impatto ha richiesto l intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo, un 20enne dall'autovettura, poi seguito dall'intervento dell elisoccorso , per essere trasportato al Cannizzaro di Catania.
Per il giovane, per fortuna niente di grave, frattura del femore ed è stato ricoverato reparto ortopedia
Sul posto sono anche intervenuti i Vigili Urbani di Santa Maria di Licodia e un’ambulanza del 118
