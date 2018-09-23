95047

SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE AUTONOMO, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO

AGGIORNAMENTOPer il giovane, frattura del femore ed è stato ricoverato in reparto ortopediaGrave incidente, autonomo, nella tarda mattinata di oggi in territorio di Santa Maria di Licodia. Un autovett...

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2018 15:09
SANTA MARIA DI LICODIA: INCIDENTE AUTONOMO, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO -
AGGIORNAMENTO

Per il giovane, frattura del femore ed è stato ricoverato in reparto ortopedia

Grave incidente, autonomo, nella tarda mattinata di oggi in territorio di Santa Maria di Licodia. Un autovettura, una golf , per cause ancora da accertare, è andato a sbattere violentemente contro un muro. Il terribile impatto ha richiesto l intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ragazzo, un 20enne  dall'autovettura, poi seguito dall'intervento dell elisoccorso ,  per essere trasportato al Cannizzaro di Catania.

Per il giovane, per fortuna niente di grave, frattura del femore ed è stato ricoverato reparto ortopedia

Sul posto sono anche intervenuti i Vigili Urbani di Santa Maria di Licodia e un’ambulanza del 118

IN AGGIORNAMENTO

