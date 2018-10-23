SANTA MARIA DI LICODIA: PENSIONATO IN MANETTE, DETENEVA IN CASA ARMI CLANDESTINE

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 84enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma comune da sparo nonché di arma clandestina. Nel co...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 84enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma comune da sparo nonché di arma clandestina. Nel corso di un servizio mirato al controllo delle persone detentrici di armi e del rispetto delle leggi nella specifica materia, ieri sera, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo luogo in cui sono state rinvenute e sequestrate: 1 rivoltella priva di marca e matricola (calibro da definire); 1 rivoltella (calibro da definire).

Le armi, in buono stato di conservazione, sono state sequestrate e nei prossimi giorni saranno inviate al R.I.S. di Messina dove si potrà stabilirne calibro e funzionalità.