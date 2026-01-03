Santa Maria di Licodia, persona cade da un albero: interviene l’elisoccorso

🔴 AGGIORNAMENTO Secondo quanto appreso, la persona rimasta ferita nella caduta da un albero a Santa Maria di Licodia è una donna di 41 anni. Dopo il primo intervento dell’ambulanza del 118, i sanitar...

Secondo quanto appreso, la persona rimasta ferita nella caduta da un albero a Santa Maria di Licodia è una donna di 41 anni. Dopo il primo intervento dell’ambulanza del 118, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento le condizioni della 41enne non sono state rese note. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

Intervento dell’elisoccorso nella mattinata di oggi, 3 gennaio, a per soccorrere una donna di 41 anni rimasta ferita dopo una caduta da un albero.

L’incidente si è verificato in una zona ruri. Sul posto è intervenuta inizialmente un’ambulanza del 118; viste le condizioni dell’infortunato, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elicottero.

L’elisoccorso, decollato dall’, è atterrato nei pressi del luogo dell’incidente per poi ripartire alla volta dello stesso nosocomio di Catania.

Al momento non sono state rese note le condizioni della persona soccorsa. Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili.