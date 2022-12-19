SANTA MARIA DI LICODIA. PRANZO DI SOLIDARIETA' ORAGANIZZATO DALLA MISERICORDIA

“Non solo servizi sanitari ma anche attenzione alle persone bisognose di Santa Maria di Licodia”. C’è questo pensiero alla base della terza edizione del pranzo di solidarietà organizzato dalla Miseric...

“Non solo servizi sanitari ma anche attenzione alle persone bisognose di Santa Maria di Licodia”. C’è questo pensiero alla base della terza edizione del pranzo di solidarietà organizzato dalla Misericordia di Santa Maria di Licodia nella giornata di domenica 18 dicembre presso la rettoria estiva di Contrada Cavaliere Bosco, messa a disposizione da Don Roberto Caprino Campana, al quale hanno preso parte circa 30 persone meno abbienti del paese. Motore della giornata sono stati i 12 giovani di Servizio Civile Nazionale che quotidianamente sono impegnati in attività di trasporto degli ammalati all'interno dell’associazione licodiese, che da 36 anni svolge il proprio servizio in maniera ininterrotta nel territorio etneo.

A coadiuvare i ragazzi e le ragazze di Servizio Civile anche diversi volontari della Misericordia che si sono prodigati insieme a loro nella preparazione di piatti semplici - ma allo stesso tempo prelibati - permettendo ai licodiesi individuati in sinergia con il servizio Caritas delle Parrocchie SS.Crocifisso e Madonna del Carmelo, di trascorrere una giornata di allegria e spensieratezza. «Un’iniziativa fortemente voluta dai ragazzi di Servizio Civile che ci ha visto coinvolti come associazione» ha detto il Governatore della Misericordia di Santa Maria di Licodia Daniele Furnari. «Credo che il pranzo sia risultato alla grande e le persone erano molto felici. Mi auguro che questa iniziativa possa essere ripresa anche da altri enti». Durante la giornata, sono state organizzate anche delle attività ricreative con giochi di squadra e animazione per i più piccoli. Tutto il necessario per l’organizzazione dell'evento è stato in parte acquistato dalla Misericordia, in parte donato da diverse attività commerciali licodiesi e la rimanente parte donato dall’associazione “Camminando verso Bethel” che a Santa Maria di Licodia svolge attività di banco alimentare.