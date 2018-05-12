95047

SANTA MARIA DI LICODIA: Scontro frontale tra due auto (senza gravi conseguenze)

12 maggio 2018 12:27
Incidente la notte scorsa, intorno alle ore 01 a Santa Maria di Licodia.

Il sinistro è avvenuto nel'incrocio tra via Aldo Moro e via Cavaliere Bosco

Lo scontro, frontale/laterale tra due auto, non ha per fortuna avuto gravi ripercussioni sugli occupanti dei due mezzi.

Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 ed i Carabinieri.

