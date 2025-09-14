Santa Maria di Licodia, spazzatura nella villa comunale: la denuncia di una residente

SANTA MARIA DI LICODIA – Una nuova segnalazione giunta in redazione riporta l’attenzione sullo stato di degrado del parco comunale. A denunciare la situazione è una cittadina che, nel pomeriggio di do...

SANTA MARIA DI LICODIA – Una nuova segnalazione giunta in redazione riporta l’attenzione sullo stato di degrado del parco comunale. A denunciare la situazione è una cittadina che, nel pomeriggio di domenica 14 settembre, si è recata con i propri figli nella villa di Santa Maria di Licodia, trovandosi di fronte ad uno scenario definito “uno scempio”.

Secondo quanto riferito, all’interno dell’area verde pubblica – frequentata quotidianamente da famiglie e bambini – sono stati abbandonati rifiuti di ogni tipo. I piccoli, intenti a giocare, finiscono inevitabilmente per calciare e toccare i sacchetti e la sporcizia sparsa lungo i vialetti.

«Aspettiamo che il Comune assegni la pulizia della villa a qualche ditta – scrive la residente – ma nel frattempo i bambini sono costretti a giocare tra l’immondizia. Vi chiediamo di pubblicare questa situazione così da scuotere l’opinione pubblica».

La segnalazione sollecita un intervento urgente dell’amministrazione comunale per garantire decoro e sicurezza igienica all’interno di uno degli spazi pubblici più importanti della città, punto di ritrovo non solo per i più piccoli ma per l’intera comunità.