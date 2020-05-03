SANTA MARIA DI LICODIA: SVENTATO FURTO DI CARBURANTE DA UN'AZIENDA DI TRASPORTI

Durante la scorsa notte, intorno alle 2:03 attraverso le diverse segnalazioni di allarme cavo microfonico e il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operati...

Durante la scorsa notte, intorno alle 2:03 attraverso le diverse segnalazioni di allarme cavo microfonico e il controllo delle immagini del sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza The Guardian, veniva rilevato un uomo intento a scavalcare la recinzione con dei bidoni in mano.

Allertati i Carabinieri e inviate sul posto le Volanti, attraverso l’intervento congiunto delle Forze dell’ordine e delle radiomobili The Guardian, l’uomo è stato bloccato e arrestato, nonostante si fosse ben nascosto all’interno di un mezzo. Il ladro aveva già riempito 2 taniche di gasolio, successivamente recuperate.

Dopo le attente ricerche da parte dell’istituto di vigilanza e delle forze dell’ordine si è identificato anche un veicolo sospetto, coi Carabinieri che avrebbero provveduto in nottata a fare le ricerche nell’abitazione del proprietario del veicolo, quasi certamente complice.