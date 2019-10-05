SANTA MARIA DI LICODIA: VIOLENTO SCONTRO AUTO MOTO, FERITA UNA RAGAZZA
Incidente stradale a Santa Maria di Licodia, questa sera sulla SP4/ii nei pressi dello svincolo della ss284.
E' accaduto poco dopo le 20:30 di questa sera.
Per cause in via d'accertamento si è verificato un violento impatto tra un'auto, una Chevrolet, ed una moto Suzuki Gladius.
Nell'impatto ad avere la peggio, una donna alla guida della moto che è stata trasportata dall'ambulanza del 118 in ospedale in codice rosso, dopo averla inizialmente soccorso sul posto.
Ancora da accertare la dinamica dell'incidente, sulla quale hanno svolto i rilievi i Carabinieri del comando di Paternò.
Per consentire i rilievi, è stato chiuso per un paio di minuti lo svincolo per SS284 in direzione Catania.