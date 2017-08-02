SANTA MARIA DI LICODIA: VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLA MOGLIE, ARRESTATO 45 ENNE

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato un 45 enne del luogo, su ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.Il GIP concordando in pieno co...

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato un 45 enne del luogo, su ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Il GIP concordando in pieno con le risultanze investigative fornite dai Carabinieri, a conclusione di un’articolata indagine scaturita a seguito della denuncia dell’ex moglie, ha ritenuto l’uomo responsabile di costanti violenze fisiche e minacce nei confronti della donna che le hanno cagionato un perdurante e grave stato d’ansia, paura e timore, costringendola anche a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il 45 enne, già in precedenza, per le sue condotte era stato sottoposto alla misura cautelare di allontanamento dalla casa coniugale ed al divieto di avvicinamento alla vittima, provvedimento ripetutamente disatteso.

L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza.