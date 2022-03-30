SANTA MARIA LA SCALA, 27ENNE MUORE ANNEGATO. SALVO PER MIRACOLO IL FRATELLO

Una tragedia si è verificata ieri a Santa Maria La Scala, nel catanese. Un giovane tunisino di 27 anni, intorno alle 15.30 è stato dato per disperso dopo essersi immerso nelle acque in tempesta.La sal...

Una tragedia si è verificata ieri a Santa Maria La Scala, nel catanese. Un giovane tunisino di 27 anni, intorno alle 15.30 è stato dato per disperso dopo essersi immerso nelle acque in tempesta.

La sala operativa della capitaneria di porto, guardia costiera di Catania, aveva avviato le attività di ricerca inviando sul posto la motovedetta SAR CP888 e 2 battelli costieri per perlustrare la zona.

Nell’area delle operazioni, anche un battello dei vigili del fuoco e una motovedetta della guardia di finanza. Dalle prime ricostruzioni dei fatti il ragazzo si sarebbe immerso in acqua non curante delle pessime condizioni marine insieme al fratello, il quale è riuscito con l’aiuto di un passante a uscire dall’acqua e mettersi in salvo.

La sala operativa dell’ 11° centro secondario di soccorso marittimo della guardia costiera di Catania, centro di coordinamento soccorsi (Rescue coordination centre), che ha coordinato le attività di ricerca, ha chiesto l’intervento in zona di un elicottero e di un sommozzatore dei vigili del fuoco.

Purtroppo per il giovane tunisino non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ritrovato ieri in serata.