SANTA MARIA LA SCALA: AUTO FINISCE IN MARE, SI CERCANO 3 RAGAZZI
+++AGGIORNAMENTO+++Le ricerche in mare sono state al momento sospese per le avverse condizioni meteomarine.AGGIORNAMENTOTre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, ris...
+++AGGIORNAMENTO+++
Le ricerche in mare sono state al momento sospese per le avverse condizioni meteomarine.
AGGIORNAMENTO
Tre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, risultano al momento dispersi a Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale.
I tre erano stati visti l'ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'ondata e trascinata in mare. Non è chiaro al momento se si trovassero ancora all'interno della vettura.
Sul posto si trovano i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia che non possono però effettuare ricerche a causa del proibitive condizioni del mare.
+++FLASH+++
E’ accaduto questa sera poco dopo le 18.30 nel molo di Santa Maria la Scala ad Acireale, l'auto era ferma sul molo.
Le onde avrebbero travolto un'auto all'interno della quale ci sarebbero due/tre ragazzi, che al momento risultano dispersi.
Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del locale distaccamento e il nucleo sommozzatori di Catania.
IN AGGIORNAMENTO