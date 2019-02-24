SANTA MARIA LA SCALA: AUTO FINISCE IN MARE, SI CERCANO 3 RAGAZZI

+++AGGIORNAMENTO+++Le ricerche in mare sono state al momento sospese per le avverse condizioni meteomarine.AGGIORNAMENTOTre giovani, due ragazzi e una ragazza di età compresa fra i 21 e i 27 anni, ris...

A cura di Redazione 24 febbraio 2019 21:16

