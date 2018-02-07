SANTA MARIA DI LICODIA: Auto distrutta, forse attentato
Una Smart in sosta, è stata seriamente danneggiata da una esplosione, forse dovuta ad un ordigno.
A cura di Redazione
Attimi di paura, ieri sera, intorno alle 22,30, tra via Verga e via Vittorio Emanuele.
La vettura, di proprietà di un commerciante del luogo è stata seriamente danneggiata.
Sul posto sono intervenuti una squadra di Vigli del Fuoco ed i Carabinieri, che oltre ad iniziare le indagini stanno cercando di visionare le immagini delle telecamere della zona per risalire al probabile attentatore.
Non ci sono al momento notizie di feriti.
