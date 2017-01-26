95047

Santa Maria Licodia, la sua fidanzata lo lascia e lui brucia l'auto del rivale in amore

26 gennaio 2017 13:39
Santa Maria di Licodia
Innamorato ancora della donna non ha sopportato che lei, dopo la fine della loro relazione, si sia fidanzata con un altro uomo, peraltro più giovane di lui di una decina d’anni. Armato di una bottiglia piena di benzina, è andato sotto casa del rivale e ha dato fuoco alla sua auto, una Volfswagen Eos, scappando via.

Il fatto è accaduto a Santa Maria di Licodia (Ct). La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto e attraverso le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza attive in zona sono riusciti ad individuare l’uomo nel momento dell’acquisto della benzina in un distributore di carburante a pochi passi dell’abitazione della vittima.

Il responsabile, un 34enne incensurato, è stato denunciato per danneggiamento.

