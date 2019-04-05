SANTA MARIA LICODIA: MALORE IN CAMPAGNA, MORTO 63 ENNE
***FLASH NEWS***Rinvenuto cadavere di un anziano di 63 anni all'interno di un campagna a Santa Maria di Licodia nei pressi della Fontana del Cherubino.Secondo le prime informazioni si tratterebbe di c...
A cura di Redazione
05 aprile 2019 18:10
***FLASH NEWS***
Rinvenuto cadavere di un anziano di 63 anni all'interno di un campagna a Santa Maria di Licodia nei pressi della Fontana del Cherubino.
Secondo le prime informazioni si tratterebbe di cause naturali.
Sul posto due ambulanze ed i Carabinieri
IN AGGIORNAMENTO