SANTA MARIA LICODIA: MALORE IN CAMPAGNA, MORTO 63 ENNE

A cura di Redazione Redazione
05 aprile 2019 18:10
SANTA MARIA LICODIA: MALORE IN CAMPAGNA, MORTO 63 ENNE -
***FLASH NEWS***

Rinvenuto cadavere di un anziano di 63 anni all'interno di un campagna a Santa Maria di Licodia nei pressi della Fontana del Cherubino.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di cause naturali.

Sul posto due ambulanze ed i Carabinieri

IN AGGIORNAMENTO

 

