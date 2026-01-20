Santa Teresa di Riva, mareggiata in corso: voragine sul lungomare e strada chiusa

Prosegue l’emergenza maltempo a Santa Teresa di Riva. Con un aggiornamento diffuso alle ore 7:30, il sindaco ha comunicato che il lungomare continua a restare chiuso al traffico a causa delle condizio...

Prosegue l’emergenza maltempo a Santa Teresa di Riva. Con un aggiornamento diffuso alle ore 7:30, il sindaco ha comunicato che il lungomare continua a restare chiuso al traffico a causa delle condizioni estremamente pericolose provocate dalla violenta mareggiata tuttora in atto.

In diversi punti la situazione viene definita critica e imprevedibile. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a non transitare assolutamente sul lungomare e a seguire esclusivamente i percorsi alternativi, utilizzando la strada panoramica e via Sparagonà, istituita a senso unico in discesa.

Chiusa anche la passerella sul Torrente Agrò per motivi di sicurezza. Nella zona Barracca, inoltre, si è aperta una voragine sull’asse stradale: l’area è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza.

La mareggiata, fanno sapere dal Comune, non accenna a diminuire e la situazione resta in continua evoluzione. L’invito è quello di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità e collaborare per evitare situazioni di pericolo.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.