SANTA TERESA DI RIVA: PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO FORSE A CAUSA DI UN GUASTO DELL’AIRBAG E MUORE

L’airbag si sarebbe aperto improvvisamente facendo perdere al guidatore, Pietro Russo, 73 anni, il controllo dell’auto che si è scontrata a Santa Teresa di Riva (Messina) con una vettura proveniente dalla direzione opposta. E’ quanto ha riferito alla Polizia municipale la moglie dell’uomo, morto poco dopo il ricovero in ospedale, dove è giunto in elisoccorso. La donna è rimasta ferita ma in modo non grave. A determinare la dinamica del sinistro ci stanno pensando i vigili urbani di Santa Teresa di Riva. Sul luogo si sono presentati anche i carabinieri della compagnia di Taormina.