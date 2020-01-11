SANTA VENERINA: 81ENNE TRAVOLTA E UCCISA DA UN'AUTO
Tragedia a Santa Venerina, dove una donna di 81 anni, Angela Sgrò, è morta all'ospedale Cannizzaro di Catania a causa delle gravissime ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto in via Cosentini.
Secondo le ricostruzioni, l’anziana donna era per strada, a piedi, quando sarebbe stata falciata da un’auto in transito.
Le sue condizioni sono parse subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso.
I medici si erano subito riservati la prognosi ma le condizioni, purtroppo, nel volgere di poche ore è deceduta in ospedale.
I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale.
L’auto investitrice è stata posta sotto sequestro.