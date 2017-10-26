SANTA VENERINA: ACCOLTELLA L'EX MOGLIE E IL SUOCERO, ARRESTATO

La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione di Santa Venerina hanno arrestato un 49enne, residente a Riposto, per tentato omicidio e lesioni personali aggravate.L’uomo nella tarda serata di ieri a S...

L’uomo nella tarda serata di ieri a Santa Venerina , a seguito di una furibonda lite scaturita per dissidi di natura familiare, ha aggredito nella loro abitazione l’ex convivente, una 47enne e l’ex suocero, un 68enne, prima colpendoli a calci e poi sferrandogli diversi fendenti con due coltelli, uno a serramanico e l’altro a scatto.

Alcuni familiari, vicini di casa, udite le urla di aiuto hanno telefonato al 112 segnalando l’accaduto. I militari immediatamente intervenuti sul posto hanno rintracciato l’uomo in una via limitrofa mentre tentava di allontanarsi.

La donna e stata soccorsa da personale sanitario del 118 e trasportata all’ospedale di Acireale dove l’hanno medicata per delle ferite da taglio nella zona toracica ed omerale giudicate guaribili in giorni 15 giorni. Il 68enne invece a seguito delle profonde e gravi ferite inferte all’addome è stato trasportato all’ospedale Cannizzaro dove è stato sottoposto d’urgenza ad un delicato intervento chirurgico, la cui prognosi ancora è riservata. I coltelli, lunghi rispettivamente 16 e 13 cm., sono stati sequestrati. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza.