Santa Venerina, aggredisce uomo con mazza e ruba l’auto: due arresti dei Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, i Carabinieri delle Stazioni di Santa Venerina e Riposto hanno arrestato, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, due uomini, di 29 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Venerina, gravemente indiziati dei reati di rapina aggravata in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il fatto è avvenuto nei pressi di via Mazzini quando un 47enne, mentre si accingeva a parcheggiare il proprio veicolo all’interno del garage, è stato improvvisamente aggredito da un soggetto armato di una mazza da baseball. L’aggressore, secondo quanto riferito dalla vittima, avrebbe agito per vendicarsi di un vecchio screzio stradale risalente a mesi prima.

Colpito al braccio, l’uomo è riuscito a rifugiarsi all’interno della rimessa, sottraendosi a ulteriori violenze. A quel punto, l’autore del gesto, notando che il veicolo della vittima era stato lasciato acceso poco distante, vi è salito a bordo e si è dato alla fuga.

Nel frattempo le grida del 47, uscito fuori dal garage dopo aver udito il rombo del suo mezzo che si allontanava, hanno attirato l’attenzione di un Carabiniere della Stazione di Santa Venerina che stava rientrando dal servizio passando proprio lungo quella strada. Il militare, resosi conto della gravità della situazione, si è immediatamente fermato ed è stato avvicinato dal malcapitato, che nel frattempo aveva notato sopraggiungere un’autovettura di colore blu, già riconosciuta in passato come in uso all’aggressore.

Alla guida, però, si trovava un giovane che appariva chiaramente in attesa del complice. Il Carabiniere ha quindi bloccato il conducente, identificandolo in un 29enne del posto, avvisando dell’accaduto la Centrale Operativa di Giarre, che ha subito inviato una pattuglia della Stazione di Riposto.

All’arrivo dei rinforzi, i militari delle due Stazioni hanno eseguito la perquisizione dell’uomo e del veicolo scovando ben 8 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 2 grammi e due borselli contenenti complessivamente 790 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre ai documenti ed effetti personali appartenenti al complice che si era allontanato alla guida dell’auto rapinata.

Immediatamente dopo la perquisizione sono partite le indagini finalizzate al rintraccio del fuggitivo e del veicolo rubato. Le ricerche hanno avuto esito positivo nel giro di poche ore: il 38enne è stato localizzato e tratto in arresto, mentre l’auto è stata recuperata a Zafferana Etnea, dove era stata momentaneamente abbandonata.

L’identità dell’autore materiale della rapina è stata confermata anche dalla vittima, che lo ha riconosciuto senza esitazione, nonché dai documenti rinvenuti a bordo della vettura d’appoggio.

Nel corso delle investigazioni i militari hanno inoltre acquisito le immagini di un impianto di videosorveglianza presente in zona, che hanno ripreso l’arrivo del complice a bordo della vettura utilizzata come supporto e la successiva fuga dell’aggressore con il veicolo sottratto.

I due soggetti sono stati arrestati dai Carabinieri delle Stazioni di Santa Venerina e Riposto e successivamente condotti presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.

All’esito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha confermato l’arresto per entrambi e, nei confronti del 38enne, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

17 Giugno 2025