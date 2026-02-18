Santa Venerina, auto rubata con telaio cancellato e targhe false: arrestato 45enne per riciclaggio

Nel corso del pomeriggio, a Santa Venerina, i Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un uomo di 45 anni, residente a Zafferana Etnea e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di riciclaggio ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il controllo è scaturito dall’atteggiamento guardingo dell’uomo che, alla guida di una vecchia utilitaria, stava percorrendo una strada secondaria nei pressi dell’area industriale del comune. I Carabinieri, insospettiti, hanno perciò deciso di sottoporlo ad accertamenti e, intimato l’alt, hanno cominciato ad effettuare tutte le verifiche del caso. Proprio il controllo del veicolo ha consentito di accertare che il numero di telaio era stato cancellato e che le targhe del veicolo, in realtà, erano di un altro mezzo, precedentemente sottoposto a sequestro amministrativo.

Gli ulteriori approfondimenti, svolti nell’immediatezza grazie alla sinergia con gli operatori della Centrale Operativa, hanno confermato che quell’auto era stata rubata, qualche giorno prima, ad un 78enne residente ad Aci Sant’Antonio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il veicolo e le targhe sono stati, al momento, sottoposti a sequestro penale.