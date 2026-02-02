Sant’Agata 2026, le immagini dell’omaggio dei Vigili del Fuoco in piazza Duomo

Catania – Anche nel 2026 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno preso parte alle celebrazioni in onore di Sant’Agata, Patrona della città, rinnovando una tradizione carica di sign...

Catania – Anche nel 2026 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno preso parte alle celebrazioni in onore di Sant’Agata, Patrona della città, rinnovando una tradizione carica di significato e devozione.

Nella serata di domenica 1 febbraio, in Piazza Duomo, i Vigili del Fuoco hanno reso un solenne omaggio floreale a Sant’Agata, un momento intenso e partecipato che ha unito fede, rispetto e senso di appartenenza alla comunità catanese.

La presenza del Corpo alle celebrazioni agatine rappresenta ogni anno un gesto simbolico di vicinanza alla città e ai suoi cittadini, oltre che un segno di profondo legame con la Santa Patrona, invocata tradizionalmente come protettrice nei momenti di pericolo e difficoltà.

Le immagini della serata testimoniano l’emozione e la solennità dell’evento, inserito nel ricco calendario delle celebrazioni agatine che, come sempre, richiamano migliaia di fedeli e visitatori da tutta la Sicilia e non solo.