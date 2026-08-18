Sant'Agata ad Aci Castello: anche la Misericordia di Paternò tra i soccorritori per i 900 anni del ritorno a casa della Santa

Una giornata storica e d'intensa devozione quella vissuta ieri ad Aci Castello, dove migliaia di fedeli si sono radunati per celebrare il IX Centenario della Traslazione delle Reliquie di Sant'Agata.

Tra liturgie, momenti di preghiera ed eventi rievocativi che hanno riempito il borgo marinaro dal pomeriggio fino alla solenne veglia notturna, l'imponente macchina organizzativa ha garantito un presidio costante per la sicurezza dei presenti.

A garantire l'assistenza sanitaria dell'evento, insieme a diverse realtà del territorio, era presente anche la Misericordia di Paternò.

I volontari paternesi hanno operato ininterrottamente per tutto il pomeriggio e la serata fino a mezzanotte, schierando sul campo due squadre appiedate, Alfa 1 e Alfa 2, pronte a prestare primo soccorso nei punti più affollati.

L'intervento si inserisce nel quadro delle attività del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, confermando come il contributo della Misericordia di Paternò rappresenti una risorsa preziosa e sempre pronta a muoversi al servizio della collettività, ben oltre i confini del proprio comune.