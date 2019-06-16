SANT'AGATA DI MILITELLO: 60ENNE TRAVOLTA E UCCISA DA AUTO PIRATA MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA
Drammatico incidente mortale la notte scorsa a Sant’Agata di Militello sulla strada provinciale 162, in contrada Giancola.Una donna 60enne stava attraversando la strada quando e’ stata travolta da un’...
Drammatico incidente mortale la notte scorsa a Sant’Agata di Militello sulla strada provinciale 162, in contrada Giancola.
Una donna 60enne stava attraversando la strada quando e’ stata travolta da un’auto condotta da un giovane e sbalzata sull’asfalto.
L’incidente e’ avvenuto intorno alle 2 vicino a un lido dove la vittima aveva trascorso la serata con il marito.
I soccorritori del 118 hanno trasportato la ferita all’ospedale di Sant’Agata, dove e’ morta poco dopo l’arrivo.
I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.