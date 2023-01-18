SANT’AGATA, EMANATE DUE ORDINANZE. DIVIETO TEMPORANEO DI ABITAZIONE E FREQUENTAZIONE DEGLI IMMOBILI SITUATI A MENO DI 100 METRI DALL’AREA DI SPARO

Per la sicurezza dei cittadini in occasione delle festività agatine e per consentire il sereno svolgimento dei tradizionali fuochi d’artificio che accompagnano i vari momenti della festa, il Commissar...

Per la sicurezza dei cittadini in occasione delle festività agatine e per consentire il sereno svolgimento dei tradizionali fuochi d’artificio che accompagnano i vari momenti della festa, il Commissario straordinario Federico Portoghese, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, ha emanato il divieto temporaneo di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 100 metri dall’area di sparo di Villa Pacini nei seguenti giorni: 15, 22, 29, 30 e 31 gennaio 2023 e 1, 2 febbraio 2023, dalle ore 12.00 e fino al termine degli spari di colpi a cannone; 4 febbraio 2023, dalle ore 05.15 e fino al termine degli spari di colpi a cannone; 5 febbraio 2023, dalle ore 08.00 e fino al termine degli spari di colpi a cannone; 12 febbraio 2023, dalle ore 08.00 e fino al termine degli spari di colpi a cannone.

Analogamente il Commissario Portoghese ha sospeso il Mercatino delle Pulci che si svolge in via Dusmet nelle giornate di domenica 15, 22, 29 gennaio ed il 5 e 12 febbraio 2023.