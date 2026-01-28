Sant’Agata, il Cereo dei Rinoti in visita al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Catania

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, Santa Patrona della città di Catania, il Cereo dei Rinoti del quartiere San Giuseppe La Rena ha fatto tappa al Centro di Formazione dei Vigili d...

In occasione delle celebrazioni in onore di Sant’Agata, Santa Patrona della città di Catania, il Cereo dei Rinoti del quartiere San Giuseppe La Rena ha fatto tappa al Centro di Formazione dei Vigili del Fuoco di Catania, regalando un momento di profonda emozione e partecipazione.

I Vigili del Fuoco, schierati in segno di rispetto, hanno accolto la storica candelora con grande solennità, rendendo omaggio alla Santa in un clima di intensa devozione. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha unito simbolicamente la tradizione agatina con il valore del servizio e della dedizione alla comunità.

La visita del Cereo dei Rinoti ha rappresentato un momento di forte connessione tra fede, identità popolare e impegno civile, sottolineando ancora una volta quanto le celebrazioni agatine siano capaci di coinvolgere l’intera città e le sue istituzioni.

Un passaggio che conferma il profondo legame tra Sant’Agata e chi, ogni giorno, opera al servizio della sicurezza e del bene comune.