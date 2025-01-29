SANT’AGATA, LA CANDELORA D’ORO 2025 ASSEGNATA A TUCCIO MUSUMECI

Domenica 2 febbraio alle ore 19:30, nel prestigioso salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, si svolgerà la 28ª cerimonia di conferimento della Candelora d’Oro. L'evento, che vedrà la partecipazione...

Domenica 2 febbraio alle ore 19:30, nel prestigioso salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, si svolgerà la 28ª cerimonia di conferimento della Candelora d’Oro. L'evento, che vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, celebrerà l’attore Tuccio Musumeci, decano degli artisti teatrali siciliani e simbolo autentico della catanesità.

Il sindaco Enrico Trantino ha espresso il significato del riconoscimento:

"La Città di Catania è orgogliosa di attribuire la Candelora d’Oro a Tuccio Musumeci come segno di luce e speranza, perché insieme a lui viene premiata la straordinaria capacità di sorridere e far sorridere sulle debolezze umane, una missione per riflettere e migliorarsi, che il teatro ha sempre rappresentato."

Dopo la consegna del premio, il sindaco Trantino e l’Arcivescovo Metropolita di Catania, Monsignor Luigi Renna, accenderanno la lampada votiva nell’atrio d’ingresso del Municipio in onore di Sant’Agata, la Santa Patrona della città.

La cerimonia proseguirà con un toccante omaggio floreale dei Vigili del Fuoco, che renderanno tributo a Sant’Agata sul prospetto della Cattedrale, rinnovando una tradizione che unisce fede, cultura e identità cittadina.

Tuccio Musumeci, figura di riferimento del teatro siciliano, viene così celebrato non solo per la sua carriera artistica ma anche per il suo contributo alla cultura e all’identità della città etnea