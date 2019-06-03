SANT’AGATA LI BATTIATI: AUTO MODIFICATA PER COMPIERE FURTI, DUE ARRESTI
I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati, coadiuvati dai colleghi della Compagnia d’Intervento Operativo, hanno arrestato nella flagranza i catanesi Angelo SAVA di anni 50 e Gaetano GRAS...
Durante il controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori, i militari hanno sorpreso i malviventi in via Gemmellaro subito dopo aver infranto il finestrino di una Porsche Cayenne per impossessarsi di un borsello contenente valori ed effetti personali.
I due, notati i carabinieri, hanno tentato di fuggire a bordo di una Toyota Auris, bloccata dopo un centinaio di metri, sulla quale si è scoperta l’esistenza di un sistema di “JAMMER”, abilmente occultato all’interno del cruscotto, utilizzato dai ladri per inibire il regolare funzionamento dei telecomandi utili alla chiusura centralizzata delle autovetture.
I congegni sono stati sequestrati, la refurtiva restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.