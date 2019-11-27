SANT'AGATA LI BATTIATI: AUTO SFONDA GUARDRAIL E FINISCE IN UN TERRENO

E' successo ieri sera intorno alle ore 23.30, in via via Lo Jacono, nel territorio del comune di Sant'Agata Li Battiati.Per cause in via d'accertamento, un autovettura con a bordo quattro ragazzi, ha...

Per cause in via d'accertamento, un autovettura con a bordo quattro ragazzi, ha perso il controllo del mezzo, e dopo aver sfondato il guardrail, è precipitata giù dalla strada finendo la sua corsa, nel terreno sottostante.

Fortunatamente, feriti lievemente i 4 occupanti dell'automobile

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.