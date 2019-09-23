SANT’AGATA LI BATTIATI, COLTIVAVA MARIJUANA NEL GIRADINO DI CASA

I Carabinieri Del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, a Sant’Agata Li Battiati, hanno arrestato nella flagranza un 45enne per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.L’uom...

I Carabinieri Del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, a Sant’Agata Li Battiati, hanno arrestato nella flagranza un 45enne per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo era infatti solito recarsi nel centro del capoluogo per spacciare al minuto dosi di marijuana ma le sue mosse notate dai Carabinieri che, a seguito di una celere ma incisiva attività investigativa, hanno bussato alla porta della sua abitazione nel limitrofo comune etneo.

Nel corso della perquisizione i militari, nel giardinetto domestico di pertinenza dell’abitazione, hanno così rinvenuto e sequestrato due enormi piante di canapa indiana che, ben concimate, avevano raggiunto addirittura i 4 metri d’altezza per un totale utile di circa 15 kg d’infiorescenza, nonché tutto il materiale occorrente per la coltivazione della pianta.