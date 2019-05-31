SANT’AGATA LI BATTIATI: FURTO AL CONVENTO DI VIA MADONNA DI FATIMA: LADRO DENUNCIATO, REFURTIVA RECUPERATA
I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un pregiudicato catanese di 32 anni, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.
Approfittando dei lavori di ristrutturazione che si stanno eseguendo nel cortile del convento delle suore “carmelitane scalze” di via Madonna di Fatima, il ladro, munito di idoneo mezzo di trasporto, ha asportato in piena notte degli elementi metallici costituenti il ponteggio utile all’esecuzione dei lavori.
I militari, acquisita la denuncia dell’imprenditore vittima del furto, attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nel sito, sono riusciti ad identificare il malfattore il quale, sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva.
Il materiale, del valore di circa 2.000 euro, è stato restituito al legittimo proprietario.