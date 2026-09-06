SANT’AGATA LI BATTIATI, INCIDENTE NELLE PRIME ORE DEL MATTINO: CONDUCENTE UBRIACO, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Un incidente stradale nelle prime ore del mattino e, subito dopo, l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania, che hanno denunciato il conducente, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per guida in stato di ebbrezza.

In particolare, l’equipaggio è intervenuto a Sant’Agata Li Battiati per rilevare un incidente stradale e avviare i relativi accertamenti. Durante le prime fasi dell'intervento, l'atteggiamento visibilmente alterato dell'uomo e il suo modo di porsi hanno insospettito i Carabinieri.

Il sentore dei militari ha trovato immediata conferma nei riscontri tecnici: sottoposto al test dell'etilometro, l'automobilista è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,85 g/l, oltre tre volte superiore al limite legale di 0,5 g/l.

Trattandosi di un valore superiore alla soglia critica di 1,5 g/l, scattano le sanzioni più severe previste dall'art. 186 del Codice della Strada: l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.