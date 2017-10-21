SANT'AGATA LI BATTIATI: INTRAPPOLATO IN UNA GRONDAIA, GATTINO SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO - FOTO

I vigili del Fuoco del distaccamento Nord di Catania hanno salvato un gattino rimasto intrappolato all’interno del tubo di una grondaia.È quanto accaduto ieri in piazza Vittorio Veneto a S.Agata Li Ba...

I vigili del Fuoco del distaccamento Nord di Catania hanno salvato un gattino rimasto intrappolato all’interno del tubo di una grondaia.

È quanto accaduto ieri in piazza Vittorio Veneto a S.Agata Li Battiati, in provincia di Catania, intorno alle ore 18,30.

Il gattino era scivolato all’interno del tubo di una grondaia ed era rimasto bloccato proprio in corrispondenza del pavimento.

Ci sono volute circa due ore di delicato lavoro per trarlo in salvo. Una svolta estratto dall'interno del tubo é stato opportunamente accudito e successivamente consegnato ai volontari della sede più vicina dell'Enpa.