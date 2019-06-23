SANT'AGATA LI BATTIATI: PERDE IL CONTROLLO DEL PROPRIO MEZZO E COLPISCE TRE AUTO PARCHEGGIATE E SI RIBALTA
Miracolosamente nessun ferito nell'incidente verificatosi questa notte intorno le ore 03 in Via San Michele Arcangelo a Sant'Agata li Battiati.
Un uomo a bordo di una Ford Focus - CMAX ha perso il controllo dell’autovettura andando ad impattare con altre tre parcheggiate ai margini della strada, finendo la sua corsa, ribaltandosi, in mezzo alla carreggiata.
Ingenti i danni ai veicoli.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Catania, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli.
Sul posto pure i Carabinieri per i rilievi, e la ditta Sos Strade per la pulizia e ripristino del manto stradale