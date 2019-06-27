I Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza due catanesi, Mario Spampinato di 27 anni e un 19enne, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico uffi...

I Carabinieri della stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato nella flagranza due catanesi, Mario Spampinato di 27 anni e un 19enne, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale.

SANT’AGATA LI BATTIATI: SBEFFEGGIAVANO OGNI NOTTE UN’ANZIANA DONNA SOLA, ARRESTATI

Ogni santa notte prendevano di mira un’anziana donna abitante in via Corsaro a Sant’Agata Li Battiati. I due, accompagnati da altre persone in corso di identificazione, si presentavano strombazzando con i loro scooter davanti l’abitazione della poveretta, suonandole ripetutamente al citofono, e quando la donna usciva per scacciarli la riprendevano con gli smartphone a mo’ di sbeffeggio.

Sfinita e supportata anche dai vicini di casa, vittime dirette (qualcuno si affacciava ai balconi per rimproverarli, ricevendo insulti e minacce) e indirette di queste azioni incivili, ha chiesto aiuto ai carabinieri i quali, organizzando diversi servizi, l’altra notte li hanno beccati sul fatto. Questi, vedendo i militari, sono fuggiti a bordo di un Honda SH 300 provocando un inseguimento durante il quale per evitare di essere fermati hanno più volte preso a calci l’auto di servizio dei carabinieri, continuando la resistenza attiva perfino dopo essere stati bloccati ed ammanettati.

Dapprima trattenuti in camera di sicurezza, i due sono stati ammessi al giudizio per direttissima al termine del quale il giudice, dopo averne convalidato gli arresti, ha disposto i domiciliari per il 27enne e la liberazione per il 19enne.