SANT’AGATA LI BATTIATI: “TOPI” D’APPARTAMENTO ARRESTATI, SONO TRE PREGIUDICATI CATANESI

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato, nella flagranza, Alfio BONCONSIGLIO di anni 50, Tommaso SAVASTA di anni 44 e Giuseppe CARUSO di anni 27, poiché ritenuti responsabi...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato, nella flagranza, Alfio BONCONSIGLIO di anni 50, Tommaso SAVASTA di anni 44 e Giuseppe CARUSO di anni 27, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

I tre, ieri pomeriggio, dopo essersi introdotti tramite l’effrazione di una finestra all’interno di un’abitazione ubicata in via Bellini, colti di sorpresa dal suono delle sirene dell’allarme ivi installato, sono stati costretti a fuggire.

Per loro “sventura”, in strada hanno incrociato l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile che, richiamato anch’esso dall’allarme sonoro, stava per effettuare i dovuti controlli.

Bloccati e trovati in possesso di attrezzi da scasso, risultati compatibili con le tracce di forzatura dell’infisso, sono stati ammanettati e condotti in caserma dove, in attesa della direttissima, saranno trattenuti nelle camere di sicurezza.