Santo Stefano all’insegna del maltempo: Allerta Gialla per rischio idrogeologico nella Sicilia orientale

Il maltempo continua a interessare la Sicilia anche nel giorno di Santo Stefano. La Protezione Civile Regione Siciliana ha diffuso il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico, valido per...

A cura di Redazione Redazione
25 dicembre 2025 17:31
Santo Stefano all'insegna del maltempo: Allerta Gialla per rischio idrogeologico nella Sicilia orientale
Il maltempo continua a interessare la Sicilia anche nel giorno di Santo Stefano. La Protezione Civile Regione Siciliana ha diffuso il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico, valido per venerdì 26 dicembre 2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Secondo le valutazioni previsionali, i fenomeni più significativi potrebbero coinvolgere il versante orientale dell’Isola, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi.

Le allerte previste

Per la giornata di domani risultano:

  • nessuna zona in allerta rossa o arancione
  • allerta gialla nelle seguenti aree:
    • Zona F – Sud-orientale, versante Stretto di Sicilia
    • Zona G – Sud-orientale, versante ionico
    • Zona H – Bacino del fiume Simeto
    • Zona I – Nord-orientale, versante ionico

Nel resto della Sicilia permane allerta verde, con ordinaria vigilanza.

Attenzione e monitoraggio

La Protezione Civile invita alla prudenza, in particolare nelle zone interessate dall’allerta gialla, raccomandando di prestare attenzione agli spostamenti e alle aree soggette ad allagamenti.

📌 Situazione in costante aggiornamento per l’intera giornata di Santo Stefano.

