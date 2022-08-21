SANTO STEFANO CAMASTRA, PRENDE AUTO DEI VIGILI IN SOSTA E SI FA UN GIRO. DENUNCIATO
Non sembra vero ma è realmente accaduto, venerdì pomeriggio, a Santo Stefano di Camastra. Una persona, vista la vettura di servizio della Polizia Municipale aperta e con le chiavi nel cruscotto, ha ritenuto lecito di potersi impossessare del mezzo per fare indisturbato il giro del paese per poi riportarlo al punto di... partenza.
L'auto della Municipale era stata momentaneamente lasciata incustodita da un'agente per regolamentare il traffico a seguito di un ingorgo creatosi proprio nel corso principale Vittorio Emanuele. Bisogna precisare che la vigilessa si trovava sola ad espletare il servizio di controllo, per carenza di personale proprio in questo periodo di flusso turistico.
Non è dato sapere se l'uomo sia stato sottoposto all'alcol test. Il comandante dei vigili urbani Antonino Cannata, dal canto suo, non appena riceverà il rapporto della vigilessa che utilizzava la vettura, protagonista dell'insolita passeggiata, trasmetterà il carteggio all'autorità giudiziaria.