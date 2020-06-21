SANZIONATI 28 POSTEGGIATORI NEL CORSO DELLA SETTIMANA ALLA PLAYA

Continuano i servizi disposti dal Questore di Catania dott. Mario Della Cioppa per fronteggiare il fenomeno dei posteggiatori abusivi. Ancora una volta, atteso che l’approssimarsi della stagione estiv...

Continuano i servizi disposti dal Questore di Catania dott. Mario Della Cioppa per fronteggiare il fenomeno dei posteggiatori abusivi. Ancora una volta, atteso che l’approssimarsi della stagione estiva ha “spostato” l’attività di questi “taglieggiatori da strada” presso il litorale della Plaja, gli agenti sono intervenuti lì dove più numerose sono le presenze di catanesi che, specie nei giorni festivi e nei weekend, affollano le zone balneari. Una ventina di agenti, scelti tra il personale della Questura e dei Commissariati Librino e San Cristoforo, affiancati dalle squadre del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, si sono avvalsi della collaborazione della Polizia Locale per battere “palmo a palmo” il viale Kennedy.

Un’operazione che ha avuto un’evidente ricaduta sulla presenza dei posteggiatori che, è bene ricordarlo, recentemente sono stati duramente colpiti proprio in quell’area, con un intervento che ha portato al sanzionamento di una decina di essi, tra i quali parecchi pregiudicati. A ciò si aggiungano gli ulteriori strumenti messi a disposizione dei cittadini per la segnalazione di illeciti, non in ultimo l’applicazione YouPol attraverso la quale per le Volanti, recentemente, è stato possibile intervenire, sanzionare e denunciare immediatamente un posteggiatore abusivo che si era “messo in azione” per estorcere denaro a un automobilista.

Grazie a tutto l’impegno per combattere questo fenomeno, i numeri sembrano essere in calo, pur tuttavia, nella mattina di ieri ne sono stati “pizzicati” alcuni e, tra essi, uno è stato sorpreso “con le mani nel sacco” proprio grazie, ancora una volta, a YouPol, attraverso la quale un cittadino ha segnalato il catanese G.C. che stava illegalmente operando in via Sant’Euplio: è stato sanzionato e allontanato dal posto.

Ma le attenzioni si sono concentrate sul lungomare della Plaja: qui, 3 soggetti sono stati raggiunti dai poliziotti mentre esercitavano l’attività illecita di guardia macchine, per poi essere sanzionati e allontanati dai luoghi, andandosi a sommare alle 25 persone che, nel corso della settimana appena trascorsa, sono state sanzionate per il medesimo motivo.

Il servizio è continuato per tutto il pomeriggio, a garanzia della libera circolazione degli automobilisti e per garantire loro la libertà di lasciare l’auto senza dover soccombere a questa sorta di “pizzo”, che per alcuni è diventato un ben lucroso affare.

E su questa strada l’attività della Questura di Catania è stata e continuerà a essere incessante: dopo le decisioni adottate in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, il Questore Mario Della Cioppa ha presieduto diversi Tavoli Tecnici in Questura, attraverso i quali ha disposto e coordinato, con l’emissione di apposite Ordinanze, l’attività di contrasto del fenomeno dei posteggiatori abusivi che si verrà protratta e, anzi, rinforzata, adeguandosi di volta in volta alle sempre diverse sfaccettature che questo fenomeno illegale assume, nella speranza di sfuggire ai controlli.