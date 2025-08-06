Sara Campanella, si è tolto la vita in carcere l'omicida Stefano Argentino

Stefano Argentino, il 27enne detenuto per l’omicidio di Sara Campanella, si è suicidato nel carcere di Messina.Il giovane – originario di Noto – era in carcere con l'accusa di avere ucciso la studente...

Stefano Argentino, il 27enne detenuto per l’omicidio di Sara Campanella, si è suicidato nel carcere di Messina.Il giovane – originario di Noto – era in carcere con l'accusa di avere ucciso la studentessa il 31 marzo scorso con 5 coltellate tra schiena e collo.

Non era più in regime di alta sorveglianza ma in una cella con altri due detenuti. Era anche tornato a mangiare, dopo un periodo in cui aveva rifiutato il cibo.

Oggi pomeriggio intorno alle 17 si sarebbe allontanato dai compagni: poco dopo alcuni agenti della polizia penitenziaria lo avrebbero trovato senza vita.

Argentino, compagno di università della vittima (entrambi frequentavano il corso di ‘Tecniche di laboratorio biomedico’ all’Università di Messina), aveva confessato il femminicidio avvenuto in strada a Messina.

Da quanto ricostruito Argentino – che aveva un’attenzione ossessiva per Sara da diverso tempo – aveva seguito la giovane dopo che era uscita dal Policlinico universitario dove svolgeva il tirocinio.

A riprendere tutta la sequenza erano state le immagini delle videocamere di sorveglianza di diversi esercizi commerciali, piazzate lungo il percorso seguito dallo studente fuoricorso di Biotecnologie.

Davanti a un distributore di benzina era nata una discussione, sfociata poi nell'aggressione. Gli occhi elettronici avevano ripreso anche gli ultimi attimi di vita di Sara: lei che cerca di divincolarsi, lui che la afferra per poi colpirla.

La ragazza riuscirà a percorrere pochi metri prima di accasciarsi. Argentino si era allontanato verso Noto, prima di confessare l’omicidio durante l’interrogatorio di garanzia.