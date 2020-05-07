SARANNO CONSEGNATI OGGI I LAVORI DEL PONTE GRACI, A GIORNI L’AVVIO DEL CANTIERE

Saranno consegnati oggi lavori per la ricostruzione dell’ex cavalcavia sulla Strada statale 121 Catania-Paternò, demolito d’urgenza lo scorso settembre a causa di gravi lesioni alle travi, dovute a un...

Il ponte, lungo 22 metri e largo 10 metri, aveva riportato ingenti danni che non ne consentivano la riparazione.

La notizia viene comunicata dal Deputato Nazionale del movimento 5stelle Luciano Cantone, si tratta di un'ottima notizia per lavori che le comunità di Misterbianco e Motta S. Anastasia stavano aspettando, e che si erano fermati a causa dell'epidemia, il cantiere partirà nei prossimi giorni conclude il deputato.