SARANNO REVOCATI I GREEN PASS IN CASO DI SOPRAGGIUNTA POSITIVITÀ O FRODE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta del 17 dicembre il nuovo Dpcm che integra quello del 17 giugno 2021 per colmare la lacuna sulle procedure per annullare la validità della certificazione verde nel caso in cui il possessore del certificato dovesse risultare positivo al Covid-19 durante il periodo di validità del documento, o nel caso di certificati ottenuti in modo fraudolento.
Il Dpcm prevede che in caso di accertamento della positività di una persona in possesso di certificazione verde COVID-19, in corso di validità, la Piattaforma nazionale-DGC genererà la revoca delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva al SARS-Cov-2 comunicando la revoca anche al Gateway europeo. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione dalla positività che l'ha generata.
La revoca scatterà anche nel caso di individuazione di Green Pass falsi.
Intanto giovedì 23 dicembre a Palazzo Chigi si terrà la riunione della cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. E' quanto riferisce una nota di palazzo Chigi.