SARDEGNA, 60ENNE SALVA LA FIGLIA E DUE AMICHE IN MARE. POI MUORE PER UN ARRESTO CARDIACO

Ha salvato la figlia e altre due sue amiche che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, nella parte sud occidentale dell'Isola. Ma poi, forse per la fatica, è mo...

Ha salvato la figlia e altre due sue amiche che stavano per affogare in uno dei tratti di costa più pericolosi della Sardegna, nella parte sud occidentale dell'Isola. Ma poi, forse per la fatica, è morto per arresto cardiaco nonostante diversi tentativi di rianimazione e l'arrivo dell'elisoccorso.

È successo ieri pomeriggio a Marina di Arbus, nel Medio Campidano. La vittima è Fernando Porcu, 60 anni di Villamar, centro a una quarantina di chilometri da Cagliari.

Secondo le prime testimonianze, non ha esitato a buttarsi in acqua non appena ha visto le due giovani in balia delle onde. È riuscito a salvarle, ma il suo cuore non ha retto.

L'allarme è scattato alle 14.30. Il sessantenne, rendendosi conto che la figlia e le sue amiche erano in difficoltà tra le onde, si è immediatamente gettato in mare. Ha lottato per diversi minuti in acqua per trascinare a riva le tre ragazzine.

Sembrava la classica avventura a lieto fine. Ma l'uomo si è accasciato sulla battigia e non si è più ripreso nonostante i tentativi di rianimazione. La figlia è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti: non sarebbe grave. Mentre le altre due amiche- secondo le prime informazioni raccolte - starebbero bene.