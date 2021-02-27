SARDEGNA ZONA BIANCA DA LUNEDÌ 1 MARZO

Da lunedì 1° marzo passano in fascia arancione tre Regioni, Lombardia, Marche e Piemonte, mentre due, Basilicata e Molise, scivolano in fascia rossa.La Sardegna invece è la prima regione a passare in...

Da lunedì 1° marzo passano in fascia arancione tre Regioni, Lombardia, Marche e Piemonte, mentre due, Basilicata e Molise, scivolano in fascia rossa.

La Sardegna invece è la prima regione a passare in area bianca.

Queste le disposizioni contenute nelle ordinanze firmate dal ministro della Salute Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia

In corso il tavolo tra ministero, Iss e regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio.

In Sardegna è previsto quindi da lunedì l’apertura di palestre e piscine anche se bisognerà continuare a rispettare il distanziamento e usare la mascherina. Una speranza anche per i bar e ristoranti che vedrebbero il prolungamento degli orari di apertura anche per la sera.

ANSA