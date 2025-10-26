Sassari, auto con 5 ragazzi precipita dal ponte: Omar muore a 25 anni, tra i soccorritori anche il padre Vigile del Fuoco

Doveva essere una notte di festa e invece si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità. Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica nelle...

A perdere la vita è stato Omar Masia, 25 anni, originario di Calangianus. Il giovane si trovava a bordo di una Bmw insieme ad altri quattro amici: il gruppo stava raggiungendo una festa di laurea quando, per cause ancora da accertare, l’auto è precipitata giù da un ponte.

L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Tra questi ultimi, in un drammatico destino, c’era anche il padre della vittima, Massimiliano Masia.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Calangianus, dove Omar era molto conosciuto e benvoluto.

“Tragedia terribile nella notte – ha scritto su Facebook il sindaco Fabio Albieri – sulla strada Baldu–L’Agnata, ha coinvolto cinque giovani. Purtroppo, uno di loro, Omar Masia, di soli 25 anni, ha perso la vita. Un ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto. Come comunità ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici. Non ci sono parole davanti a una perdita così grande”.

Gli altri ragazzi coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.

Omar lascia un vuoto enorme tra familiari, amici e concittadini che in queste ore stanno riempiendo i social di messaggi di cordoglio e affetto.