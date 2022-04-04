SASSARI. UN CAVALLO IN FUGA ENTRA AL SUPERMERCATO - IL VIDEO

Cliente speciale in un supermercato della Sardegna. Un cavallo è entrato tra lo stupore generale e dopo un giro nelle corsie, cassa compresa, dopo aver scatenato il caos, ha guadagnato l'uscita. Il bi...

Cliente speciale in un supermercato della Sardegna. Un cavallo è entrato tra lo stupore generale e dopo un giro nelle corsie, cassa compresa, dopo aver scatenato il caos, ha guadagnato l'uscita. Il bizzarro episodio è accaduto nel weekend all'Eurospin di Ittiri, paese in provincia di Sassari. Il cavallo - probabilmente scappato da un allevamento della zona - è entrato nel supermercato da solo tra stupore, paura e anche un po' di ironia di clienti e dipendenti. Il video è immediatamente diventato virale sui social.